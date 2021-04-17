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В Україні зросли штрафи за хибний виклик рятувальників, поліції і швидкої

Новость на русском → Україна, Субота 17 квітня 2021 08:01
В Україні зросли штрафи за хибний виклик рятувальників, поліції і швидкої Фото: штрафи за хибний виклик рятувальників, поліції і швидкої зросли (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні зросли штрафи за порушення пожежної безпеки, а також за хибний виклик рятувальників, поліції і швидкої. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​оприлюднення.

Розміри штрафів

Завідомо неправдивий виклик аварійно-рятувального формування, поліції, екстреної медичної допомоги загрожує штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів (850-3400 грн). Раніше ж діяв штраф від 51 до 119 грн.

Крім того, невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб у сфері техногенної та пожежної безпеки, або створення перешкод для їх діяльності планують карати штрафом для посадових осіб та ФОП від 100 до 200 НМДГ. Це 1700-3400 грн.

Те саме діяння, вчинене повторно протягом року, загрожує штрафом посадовим особам та ФОП у розмірі від 200 до 300 таких мінімумів. Це 3400-5100 грн.

Зараз штраф для громадян складає від 8,5 до 119 грн, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.

Нагадаємо, цей закон Рада схвалила в другому читанні в ході позачергового засідання 30 березня.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня парламент схвалив цей закон за основу. Підкреслимо, в редакції першого читання штрафи були істотно вище.

Також парламент передбачив покарання за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки. За це будуть штрафувати.

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