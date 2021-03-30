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В Украине увеличили штрафы за нарушение пожарной безопасности

Новина українською → Украина, Вторник 30 марта 2021 18:15
В Украине увеличили штрафы за нарушение пожарной безопасности Фото: Рада увеличила штрафы за нарушение пожбезопасности (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада повысила штрафы за нарушение пожарной безопасности. Соответствующий законопроект №4157 парламент принял во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Размеры штрафов

Заведомо неправдивый вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи грозит штрафом от 50 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов (850-3400 грн). Сейчас действует штраф от 51 до 119 грн.

Кроме того, невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц в сфере техногенной и пожарной безопасности, или создание препятствий для их деятельности планируют наказывать штрафом для должностных лиц и ФОП от 100 до 200 НМДГ. Это 1700-3400 грн.

То же деяние, совершенное повторно в течение года, грозит штрафом должностным лицам и ФОП в размере от 200 до 300 таких минимумов. Это 3400-5100 грн.

Сейчас штраф для граждан составляет от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

Напомним, в конце января парламент одобрил этот закон за основу. Отметим, что в редакции первого чтения штрафы были существенно выше.

Как писало РБК-Украина, парламент предусмотрел наказание за препятствование проверкам пожарной безопасности. За это будут штрафовать.

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