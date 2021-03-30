В Украине увеличили штрафы за нарушение пожарной безопасности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Размеры штрафов

Заведомо неправдивый вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи грозит штрафом от 50 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов (850-3400 грн). Сейчас действует штраф от 51 до 119 грн.

Кроме того, невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц в сфере техногенной и пожарной безопасности, или создание препятствий для их деятельности планируют наказывать штрафом для должностных лиц и ФОП от 100 до 200 НМДГ. Это 1700-3400 грн.

То же деяние, совершенное повторно в течение года, грозит штрафом должностным лицам и ФОП в размере от 200 до 300 таких минимумов. Это 3400-5100 грн.

Сейчас штраф для граждан составляет от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.