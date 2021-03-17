В Украине возобновляют аэромедицинскую эвакуацию

В министерстве подчеркнули, что речь идет о совершенно новом уровне предоставления экстренной медицинской помощи, при которой человек получит врачебную помощь или будет доставлен ​​в медучреждение из любого уголка страны. Вторая составляющая этой программы - поддержка отечественной трансплантологии.

На первом этапе пилотного внедрения аэромедицинской эвакуации привлекут новые современные вертолеты Airbus H-145, которые будут базироваться во Львове и Киеве.

"Вместе с Министерством здравоохранения мы запускаем систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии силами авиации МВД. Уже с 1 апреля мы запускаем пилотный проект в Львовском регионе - это 7 областей: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская, Тернопольская и Черновицкая области", - отметил глава МВД.

С 1 мая проект распространится на Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и Киев.

"Сегодня полностью готовы к работе две вертолетные базы - во Львове и Киеве. Далее система аэромедицинской эвакуации охватит всю Украину", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что уже на первом этапе как минимум 7 млн украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью.