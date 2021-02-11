ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Аэроэвакуация и прогнозирование непогоды: МВД запустит масштабные проекты в 2021

Новина українською → Украина, Четверг 11 февраля 2021 13:22
Аэроэвакуация и прогнозирование непогоды: МВД запустит масштабные проекты в 2021 Фото: Арсен Аваков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал, что в этом году МВД запускает два масштабных проекта. Речь идет о системе аэромедицинской эвакуации и реформировании гидрометеорологической службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Указано, что систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД запустят совместно с Министерством здравоохранения.

"Это существенно повысит уровень оказания экстренной медицинской помощи в регионах. По меньшей мере 7 миллионов украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью", - заверил Аваков.

По его словам, в планах министерства и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС с участием мировых лидеров в этой сфере.

Запуск этой реформы даст возможность раннего выявления и прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов, таких как ураганный ветер, шквалы, смерчи, град, наводнения, гололедица дорожного покрытия, прогнозирование пожарной опасности и тому подобное.

"Наша цель - модернизация гидрометеорологических систем для своевременного получения прогнозной информации. Это крайне важно для соответствующего реагирования и минимизации последствий и сохранения человеческой жизни", - подчеркнул глава МВД.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 10 февраля из-за шквального ветра и налипания мокрого снега были обесточены 62 населенных пункта.

Также РБК-Украина писало, что погода в стране скоро изменится с приходом антициклона. Будет солнечно и без осадков, но при этом с очень сильными морозами. Местами температура будет понижаться до -25 градусов и даже ниже.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Министерство внутренних дел Украины реформы Арсен Аваков
NEWS
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок