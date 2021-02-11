Аэроэвакуация и прогнозирование непогоды: МВД запустит масштабные проекты в 2021
Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал, что в этом году МВД запускает два масштабных проекта. Речь идет о системе аэромедицинской эвакуации и реформировании гидрометеорологической службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Указано, что систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД запустят совместно с Министерством здравоохранения.
"Это существенно повысит уровень оказания экстренной медицинской помощи в регионах. По меньшей мере 7 миллионов украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью", - заверил Аваков.
Запуск этой реформы даст возможность раннего выявления и прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов, таких как ураганный ветер, шквалы, смерчи, град, наводнения, гололедица дорожного покрытия, прогнозирование пожарной опасности и тому подобное.
"Наша цель - модернизация гидрометеорологических систем для своевременного получения прогнозной информации. Это крайне важно для соответствующего реагирования и минимизации последствий и сохранения человеческой жизни", - подчеркнул глава МВД.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 10 февраля из-за шквального ветра и налипания мокрого снега были обесточены 62 населенных пункта.
Также РБК-Украина писало, что погода в стране скоро изменится с приходом антициклона. Будет солнечно и без осадков, но при этом с очень сильными морозами. Местами температура будет понижаться до -25 градусов и даже ниже.