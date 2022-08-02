В Украине возобновили работу посты весового контроля на трассах: где они установлены

В Украине возобновлена работа 28 комплексов весового контроля на трассах в 14 областях. С началом войны их работа была приостановлена, а доступ к базам данных закрыт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укртрансбезпеки".
По состоянию на 1 августа в штатном режиме работает 28 постов весового контроля на следующих автодорогах:
В течение августа количество работающих весовых комплексов должно увеличиться до 35-38 единиц. В результате боевых действий повреждено три комплекса, еще 14 находятся в зоне боевых действий, на временно оккупированной территории осталось шесть постов.
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