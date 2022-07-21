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Польша обновила правила транзита автомобилей из Украины: что изменилось

Новина українською →
Варшава, Четверг 21 июля 2022 01:51
Польша обновила правила транзита автомобилей из Украины: что изменилось Фото: Польша изменила правила транзита автомобилей из Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польша разрешила украинским компаниям выполнять коммерческие перевозки грузовыми автомобилями экологического стандарта Евро-3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укртрансбезпеки".

После подписания Соглашения между Украиной и ЕС о грузовых перевозках автомобильным транспортом, к перечню стран с разрешенным въездом грузовиков класса Евро-3 добавилась Польша. Всего же на сегодня 21 страна Евросоюза одобрила транзит коммерческих автомобилей украинских перевозчиков, которые отвечают экологическому стандарту Евро-3.

В настоящее время Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры о допуске грузовиков класса Евро-3 с представителями Франции и Швеции.

Под экологическими стандартами принято подразумевать набор значений показателей вредных выбросов в атмосферу, которым должны соответствовать двигатели внутреннего сгорания автомобиля. Экологический стандарт Евро-3 введен для автомобилей с 2000 года выпуска.

Напомним, в Польше также разрешили не платить налоги украинцам, которые работают удаленно.

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