В Україні відновили роботу пости вагового контролю на трасах: де вони встановлені

В Україні відновлено роботу 28 комплексів вагового контролю на трасах у 14 областях. З початком війни їх робота була припинена, а доступ до баз даних закритий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укртрансбезпеки".
Станом на 1 серпня в штатному режимі працює 28 постів вагового контролю на наступних автошляхах:
Протягом серпня кількість активних вагових комплексів має збільшитися до 35-38 одиниць. В результаті бойових дій пошкоджено три комплекси, ще 14 знаходяться в зоні бойових дій, на тимчасово окупованій території залишилося шість постів.
Раніше ми писали, що Польща дозволила українським компаніям виконувати комерційні перевезення вантажними автомобілями екологічного стандарту ЄВРО-3.
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