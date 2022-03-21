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В Україні відновили роботу понад 10 тисяч аптек

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Україна, Понеділок 21 березня 2022 18:00
В Україні відновили роботу понад 10 тисяч аптек Фото: в Україні працює 10 тисяч аптек (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

В Україні з початку війни відновили свою роботу понад 10 тисяч аптечних пунктів. До кінця цього тижня ще 2 тисячі аптек у різних регіонах знову відкриються для відвідувачів.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

"В Україні відновили роботу більше 10 000 аптек. До кінця тижня ця цифра має сягнути у понад 12 000 аптек", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку війни в Україні загнуло 6 медичних працівників. Російськими окупантами було знищено 9 лікарень.

Також в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні всі лікарні отримають необхідне фінансування.

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