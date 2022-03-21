В Україні відновили роботу понад 10 тисяч аптек

Фото: в Україні працює 10 тисяч аптек (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні з початку війни відновили свою роботу понад 10 тисяч аптечних пунктів. До кінця цього тижня ще 2 тисячі аптек у різних регіонах знову відкриються для відвідувачів.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.