UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине возобновили производство легковых автомобилей. Вновь заработал завод Skoda

Завод "Еврокар" (Фото: пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

Автомобильный завод "Еврокар" в Соломоново Закарпатской области 10 июня возобновляет производство автомобилей. Так, предприятие получило 80 машинокомплектов, из которых в ближайшие дни будут собраны готовые товарные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Первую партию из 80 автомобилей составили кроссоверы Kodiaq и Karoq. С ростом спроса предприятие готово наращивать производство автомобилей. Свободные помещения завода и дальше будут служить центром проживания временно перемещенных лиц.

Ранее сообщалось, что крупнейший украинский автозавод превратили в центр оказания помощи беженцам. Предприятие "Еврокар", которое выпускает автомобили Skoda, в части своих промышленных корпусов приняло переселенцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
SkodaАвтомобильный рынок