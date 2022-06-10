В Украине возобновили производство легковых автомобилей. Вновь заработал завод Skoda

Автомобильный завод "Еврокар" в Соломоново Закарпатской области 10 июня возобновляет производство автомобилей. Так, предприятие получило 80 машинокомплектов, из которых в ближайшие дни будут собраны готовые товарные машины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Первую партию из 80 автомобилей составили кроссоверы Kodiaq и Karoq. С ростом спроса предприятие готово наращивать производство автомобилей. Свободные помещения завода и дальше будут служить центром проживания временно перемещенных лиц.
Ранее сообщалось, что крупнейший украинский автозавод превратили в центр оказания помощи беженцам. Предприятие "Еврокар", которое выпускает автомобили Skoda, в части своих промышленных корпусов приняло переселенцев.
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