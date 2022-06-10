В Україні відновили виробництво легкових автомобілів. Знову запрацював завод Skoda

Автомобільний завод "Єврокар" у Соломоновому Закарпатської області 10 червня відновлює виробництво автомобілів. Так, підприємство отримало 80 машинокомплектів, з яких найближчими днями будуть зібрані готові товарні машини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанія.
Першу партію з 80 автомобілів склали кросовери Kodiaq і Karoq. Зі зростанням попиту підприємство готове нарощувати виробництво автомобілів. Вільні приміщення заводу і далі слугуватимуть центром проживання тимчасово переміщених осіб.
Раніше повідомлялося, що найбільший український автозавод перетворили на центр надання допомоги біженцям. Підприємство "Єврокар", яке випускає автомобілі Skoda, в частині своїх промислових корпусів прийняло переселенців.
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