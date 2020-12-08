В Украине возможны нарушения движения транспорта из-за тумана и гололеда

Сегодня, 8 декабря, в Украине ожидается туман и гололед. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Как сообщается, утром в Закарпатской области будет наблюдаться туман, а в Николаевской области местами гололед. При этом проезд по основным дорогам по Украине обеспечен.

Кроме того, на перевальных участках дорог без осадков. Покрытие на перевалах преимущественно мокрое.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное", - заверили дорожники.

Напомним, сегодня в западных, южных и юго-восточных областях будут наблюдаться сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, погода в Украине во вторник будет дождевой в некоторых западных и южных областях. Температура воздуха днем и ночью будет достигать минусовых отметок.

Вместе с тем синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине. В четверг в Украину придет снежный шторм.