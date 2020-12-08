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В Украине возможны нарушения движения транспорта из-за тумана и гололеда

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 8 декабря, в Украине ожидается туман и гололед. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Как сообщается, утром в Закарпатской области будет наблюдаться туман, а в Николаевской области местами гололед. При этом проезд по основным дорогам по Украине обеспечен.

Кроме того, на перевальных участках дорог без осадков. Покрытие на перевалах преимущественно мокрое.

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"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное", - заверили дорожники.

Напомним, сегодня в западных, южных и юго-восточных областях будут наблюдаться сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, погода в Украине во вторник будет дождевой в некоторых западных и южных областях. Температура воздуха днем и ночью будет достигать минусовых отметок.

Вместе с тем синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине. В четверг в Украину придет снежный шторм.

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