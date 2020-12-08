Дожди в двух областях и мороз до -11: прогноз на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Погода в Украине во вторник, 8 декабря, будет дождливой в некоторых западных и южных областях. Температура воздуха днем и ночью будет достигать минусовых отметок.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Погода во всех регионах

Сегодня незначительные дожди пройдут в Закарпатской и Одесской областях, а также в Крыму. На остальной территории страны будет солнечно с прояснениями. Температура воздуха в южных областях днем будет в пределах 0...+2 градусов, ночью термометры покажут от 0 до -6 градусов.

На севере и востоке днем термометры покажут от -1 до -4, а ночью от -8 до -11. До -6...-10 градусов температура воздуха ночью снизится в центральных областях, днем там прогнозируют от 0 до -4 градусов. На западе сегодня днем от +2 до -2, а на Закарпатье до +5 тепла, ночью в западных областях от +4 до -5.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня прогнозируют от -2 до -4 градусов мороза днем. Ночью термометры в столице покажут от -8 до -10. Осадков в столице не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Напомним, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине. В четверг в Украину придет снежный шторм.

Также РБК-Украина писало, что в Киев пришла метеорологическая зима.