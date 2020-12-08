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В Україні можливі порушення руху транспорту через туман та ожеледицю

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 8 грудня, в Україні очікується туман та ожеледиця. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Як повідомляється, зранку у Закарпатській області спостерігатиметься туман, а у Миколаївській області місцями ожеледиця. При цьому проїзд основними дорогами по Україні забезпечено.

Крім того, на перевальних ділянках доріг без опадів. Покриття на перевалах переважно мокре.

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"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо", - запевнили дорожники.

Нагадаємо, сьогодні у західних, південних та південно-східних областях спостерігатимуться сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, погода в Україні у вівторок буде дощовою у деяких західних та південних областях. Температура повітря вдень та вночі досягатиме мінусових позначок.

Разом з тим синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні. У четвер в Україну прийде сніговий шторм.

Прогноз погоди
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