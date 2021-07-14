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В Украине возможна вспышка коронавируса. Ученые назвали причину

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Киев, Среда 14 июля 2021 09:33
В Украине возможна вспышка коронавируса. Ученые назвали причину Фото: в Украине может вспыхнуть коронавирус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Ученые Национальной академии наук Украины прогнозируют возможную вспышку коронавируса в Украине. Названа причина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз НАН.

Ученые обеспокоены стремительным падением среднего возраста больных и умерших.

"Такой демографический сдвиг может указывать на будущий рост заболеваемости", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине продолжает расти количество случаев заболевания на коронавирус. За минувшие сутки зафиксировали 547 новых больных.

Ранее сообщалось, что в Украине снизится заболеваемость коронавирусом в ближайшие две недели. Такой прогноз дали ученые из Национальной академии наук Украины.

РБК-Украина писало, что в СИЗО города Симферополя в оккупированном Крыму произошла вспышка коронавируса. Там удерживают украинских политзаключенных.

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