В Украине возможна вспышка коронавируса. Ученые назвали причину

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на прогноз НАН .

"Такой демографический сдвиг может указывать на будущий рост заболеваемости", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине продолжает расти количество случаев заболевания на коронавирус. За минувшие сутки зафиксировали 547 новых больных.

Ранее сообщалось, что в Украине снизится заболеваемость коронавирусом в ближайшие две недели. Такой прогноз дали ученые из Национальной академии наук Украины.

РБК-Украина писало, что в СИЗО города Симферополя в оккупированном Крыму произошла вспышка коронавируса. Там удерживают украинских политзаключенных.