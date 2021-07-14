В Украине возможна вспышка коронавируса. Ученые назвали причину
Ученые Национальной академии наук Украины прогнозируют возможную вспышку коронавируса в Украине. Названа причина.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз НАН.
Ученые обеспокоены стремительным падением среднего возраста больных и умерших.
"Такой демографический сдвиг может указывать на будущий рост заболеваемости", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине продолжает расти количество случаев заболевания на коронавирус. За минувшие сутки зафиксировали 547 новых больных.
Ранее сообщалось, что в Украине снизится заболеваемость коронавирусом в ближайшие две недели. Такой прогноз дали ученые из Национальной академии наук Украины.
РБК-Украина писало, что в СИЗО города Симферополя в оккупированном Крыму произошла вспышка коронавируса. Там удерживают украинских политзаключенных.