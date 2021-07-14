В Україні можливий спалах коронавірусу. Вчені назвали причину
Вчені Національної академії наук України прогнозують можливий спалах коронавірусу в Україні. Названо причину.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз НАН.
Вчені стурбовані стрімким падінням середнього віку хворих і померлих.
"Такий демографічний зсув може вказувати на майбутнє зростання захворюваності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні продовжує зростати кількість випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу зафіксовано 547 нових хворих.
Раніше повідомлялось, що в Україні знизиться захворюваність на коронавірус у найближчі два тижні. Такий прогноз дали вчені з Національної академії наук України.
РБК-Україна писало, що у СІЗО міста Сімферополя в окупованому Криму стався спалах коронавіруса. Там утримують українських політв'язнів.