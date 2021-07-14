Рост заболеваний: за сутки в Украине 547 новых COVID-случаев

В Украине продолжает расти количество случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано 547 новых больных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

За сутки 13 июля 2021 года в Украине зафиксировано 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 34, медработников – 23).

Всего за сутки госпитализированы 409 человек, выздоровели – 797. Кроме того, по Украине зафиксировано 25 летальных случаев.

За 13 июля сделали более 45 тысяч тестов различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.