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В СИЗО Симферополя произошла вспышка коронавируса. Там держат украинских политзаключенных

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Вторник 13 июля 2021 10:43
В СИЗО Симферополя произошла вспышка коронавируса. Там держат украинских политзаключенных Фото: в СИЗО Симферополя произошла вспышка коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В СИЗО города Симферополя в оккупированном Крыму произошла вспышка коронавируса. Там держат украинских политзаключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

Она отметила, что систематически требует от оккупационных властей Крыма обеспечить средствами индивидуальной защиты украинских политзаключенных.

"Впрочем обращения остаются без соответствующего реагирования", - сообщила Денисова.

Также омбудмен добавила, что адвокаты постоянно информируют ее о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой предоставить политзаключенным соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

"В соответствии с Четвертой Женевской конвенцией, Российская Федерация как государство-оккупант несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, которые проживают на временно оккупированной территории Крыма", - подчеркнула украинский омбудсмен.

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Симферополь политзаключенные Коронавирус
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