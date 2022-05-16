В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погибли 229 детей

В Украине в результате вооруженной агрессии России погибли 229 детей. Всего пострадали более 650 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора Украины в Telegram .

"По состоянию на утро 16 мая 2022 года более 650 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 421 ранены", - говорится в сообщении.

Больше всего в результате российской агрессии пострадало детей в