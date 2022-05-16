В Україні через збройну агресію РФ загинули 229 дітей

В Україні в результаті збройної агресії Росії загинули 229 дітей. Всього постраждали понад 650 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора України в Telegram.
"Станом на ранок 16 травня 2022 року понад 650 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинули і більше ніж 421 поранені", - йдеться в повідомленні.
Найбільше в результаті російської агресії постраждало дітей в
Нагадаємо, 15 травня під час евакуації мирного населення в Сєвєродонецьку під обстріл потрапив автомобіль патрульної поліції. Там були діти.
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