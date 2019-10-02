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В Україні військові аеродроми адаптують до стандартів НАТО

Новини » Суспільство    02.10.2019 - 17:39
В Україні військові аеродроми адаптують до стандартів НАТО
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Очікується, що документ про нові стандарти для аеродромів набере чинності до кінця року

Повітряні сили України завершують розробка нормативно-правової бази з адаптації мережі військових аеродромів за стандартами НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства оборони.

Повідомляється, що у ВСУ розроблені зміни до правил визначення придатності до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державіації України, а також обробляються зміни в інструкцію з експлуатації аеродромів.

"В комплексі це дасть Повітряним силам можливість почати процес поступової адаптації аеродромної мережі до стандартів НАТО", - йдеться в повідомленні.

Зміни в правила містять вимоги щодо облаштування аеродромів та вертодромів, а також злітно-посадкових майданчиків з метою забезпечення безпеки польотів при певних експлуатаційних мінімумах. Очікується, що новий документ набуде чинності до кінця року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Міноборони Андрій Загороднюк обговорював з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном продовження військово-політичного діалогу на рівні вищого керівництва і оборонних відомств двох країн.

Також РБК-Україна повідомляло, що під час зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і генсеком НАТО Йенсом Столтенбегом обговорювалося питання про вступ України в Альянс. Проте про терміни вступу України в НАТО не повідомляється.

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