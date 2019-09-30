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Загороднюк обсудил с послом Франции вопросы военного сотрудничества

Новости » Политика    30.09.2019 - 20:59
Загороднюк обсудил с послом Франции вопросы военного сотрудничества
Фото: Андрей Загороднюк и Этьен де Понсен (mil.gov.ua)

Загороднюк выразил благодарность французской стороне за усилия в рамках "нормандского формата"

Глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк провел встречу с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном, в ходе которой стороны обсудили продолжение военно-политического диалога на уровне высшего руководства и оборонных ведомств двух стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как сообщается, также во время встречи стороны обсудили вопросы военного сотрудничества и возможности развития приоритетных направлений сотрудничества.

"Среди прочего во время встречи поднимались вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Андрей Загороднюк отметил неизменность евроатлантического курса Украины и приоритетность внедрения стандартов НАТО в Вооруженных силах Украины. Министр также проинформировал иностранных гостей о направлениях реформирования оборонного ведомства и усиления возможностей украинского войска", - говорится в сообщении.

Кроме того, Загороднюк выразил благодарность французской стороне за усилия в рамках "нормандского формата" для прекращения агрессии России против Украины и восстановления территориальной целостности страны.

Также он вручил послу письмо-приглашение министру обороны Франции посетить Украину с официальным визитом.

"Господин Этьен де Понсен поздравил Андрея Загороднюка с назначением на должность министра обороны и выразил надежду на дальнейшее поддержание и углубление дружественных отношений и конструктивного взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство обороны Украины планирует подать законопроект о создании военной полиции. По словам министра обороны Андрея Загороднюка, согласно законопроекту, военная полиция будет противодействовать коррупции в армии.

Кроме того, по словам Загороднюка, внедрение закона о военной полиции является одним из приоритетных действия для реформирования Минобороны.

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