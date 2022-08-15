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В Украине внедряют поддержку волонтеров: о чем идет речь

Новина українською →
Украина, Понедельник 15 августа 2022 16:08
В Украине внедряют поддержку волонтеров: о чем идет речь Фото: россияне обстреляли Бахмут из реактивной артиллерии, есть жертвы (УНИАН)
Автор: Дмитрий Браславский

Парламентарии проголосовали за поддержку волонтерской деятельности и урегулировали ряд юридических вопросов в этой сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

Гончаренко сообщил, что парламент принял законопроект №7363. К действующему Закону Украины "О волонтерской деятельности" планируют внести отдельные изменения, чтобы можно было урегулировать существующие проблемы.

Законом хотят закрепить определение дополнительных направлений волонтерства, среди которых будет оказание помощи для преодоления последствий военной агрессии РФ против Украины.

Также планируется распространить действующую норму закона, которая определяла размер выплат в случае гибели или получения ранения волонтером.

Государство планирует определять форму поддержки волонтеров, разрабатывая и внедряя целевые программы. В будущем развитие волонтерства и повышение их квалификации должно происходить на общегосударственном уровне.

Напомним, что в Украине продлили военное положение и мобилизацию. Оба документа поддержали 328 народных депутатов.

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