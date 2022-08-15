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В Україні впроваджують підтримку волонтерів: про що йдеться

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Україна, Понеділок 15 серпня 2022 16:08
В Україні впроваджують підтримку волонтерів: про що йдеться Фото: Росіяни обстріляли Бахмут з реактивної артилерії, є жертви (УНІАН)
Автор: Дмитро Браславський

Парламентарі проголосували за підтримку волонтерської діяльності та врегулювали ряд юридичних питань в цій сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку народного депутата України Олексія Гончаренка.

Гончаренко повідомив, що парламент прийняв законопроект №7363. До чинного Закону України "Про волонтерську діяльність" планують внести окремі зміни аби можна було врегулювати існуючи проблеми.

Законом хочуть закріпити визначення додаткових напрямів волонтерства, серед яких буде надання допомоги для подолання наслідків військової агресії РФ проти України.

Також планується поширити чинну норму закону, яка визначала розмір виплат у разі загибелі чи отримання поранення волонтером.

Держава планує визначати форму підтримки волонтерів, розробляючи та впроваджуючи цільові програми. У майбутньому розвиток волонтерства та підвищення їх кваліфікації має відбуватись на загальнодержавному рівні.

Нагадаємо, що в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Обидва документи підтримали 328 народних депутатів.

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