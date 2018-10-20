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В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия, - полиция

Новости » Общество    20.10.2018 - 20:18
Фото: Вячеслав Аброськин (facebook.com.arsen.avakov)
Фото: Вячеслав Аброськин (facebook.com.arsen.avakov)

В 2018 году было зафиксировано 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки

В Украине в 2018 году было зафиксировано 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин во время совещания по итогам работы блока криминальной полиции в течение 9 месяцев 2018 года, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, одной из основных задач, стоящих перед оперативными работниками, является выявление и ликвидация каналов поставки оружия и боеприпасов.

"Особое внимание должно быть уделено выявлению нелегальных каналов поступления оружия с востока страны в области, где не ведутся боевые действия. Следовательно, речь пойдет и о предупреждении преступлений, совершенных с использованием оружия”, - говорится в сообщении.

Аброськин отметил, что на территории Украины с этой целью регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия под названием "Оружие и взрывчатка".

"Только в этом году мы уже провели две операции "Оружие и взрывчатка". За время проведения последней из них из незаконного оборота изъято и направлено на исследование 913 единиц огнестрельного оружия, 804 гранаты, 266 взрывных устройств. Также изъято почти 100 тысяч патронов и 195 кг взрывчатых веществ", - рассказал Аброськин.

Напомним, Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили экс-инспектора управления полиции охраны в Киевской области на незаконной продаже боеприпасов.

В Закарпатской области военные прокуроры перекрыли канал передачи огнестрельного оружия и боеприпасов через экспресс-почту.

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