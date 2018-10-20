В Україні вдвічі збільшився незаконний збут зброї, - поліція

Фото: В’ячеслав Аброськін (facebook.com.arsen.avakov)

У 2018 році було задокументовано 119 фактів продажу зброї, боєприпасів та вибухівки

В Україні у 2018 році було задокументовано 119 фактів продажу зброї, боєприпасів та вибухівки. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін під час наради за підсумками роботи блоку кримінальної поліції упродовж 9 місяців 2018 року, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За його словами, одним із основних завдань, яке стоїть перед оперативними працівниками, є виявлення та ліквідація каналів постачання зброї та боєприпасів.

"Особлива увага повинна бути приділена виявленню нелегальних каналів надходження зброї зі сходу країни до областей, де не ведуться бойові дії. Відтак йтиметься і про попередження злочинів, учинених з використанням зброї”, - йдеться у повідомленні.

Аброськін зазначив, що на території України з цією метою регулярно проводяться оперативно-профілактичні заходи під назвою "Зброя та вибухівка".

"Лише цього року ми вже провели дві операції "Зброя та вибухівка". За час проведення останньої з них із незаконного обігу вилучено та направлено на дослідження 913 одиниць вогнепальної зброї, 804 гранати, 266 вибухових пристроїв. Також вилучено майже 100 тисяч набоїв та 195 кг вибухових речовин", - розказав Аброськін.

Нагадаємо, Спіробітники Служби безпеки України викрили екс-інспектора управління поліції охорони Київської області на незаконному продажі боєприпасів.

В Закарпатській області військові прокурори перекрили канал передачі вогнепальної зброї та боєприпасів через експрес-пошту.