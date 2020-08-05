В Украине вакантными остаются почти треть должностей судей

Фото: Андрей Овсиенко (vla.court.gov.ua)

В Высшем совете правосудия заявили о риске кадрового голода

Около трети должностей судей остаются вакантными. В Высшем совете правосудия заявили о риске кадрового голода.

Об этом сказал глава ВСП Андрей Овсиенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"У нас сложилась ситуация, когда среди 7995 всех штатных судейских должностей более 3 тысяч остаются вакантными", - отметил Овсиенко.

Он добавил, что эта цифра составляет около 32% штатных должностей. Кроме того, еще 30% судей имеют право выйти на пенсию.

"В условиях правовой неопределенности мы рискуем столкнуться с кризисом кадрового голода", - сказал глава ВРУ.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский предложил Верховной раде изменить свою судебную реформу.

РБК-Украина писало, что КСУ признал неконституционными положения судебной реформы Зеленского, в частности, неконституционным признано, в том числе, сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100.