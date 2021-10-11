В Украине увеличивается госпитализация COVID-больных, заняты 54% коек

В Украине увеличивается госпитализация зараженных коронавирусом. На конец прошлой недели загруженность коек с кислородом в целом по стране достигла 54%.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида ".

В Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Харьковской областях этот показатель уже выше 60%. Харьков уже начал разворачивать больницы второй волны, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Сейчас около 97% кроватей по стране обеспечены кислородом, но не все пациенты, которых госпитализировали, нуждаются в кислородной терапии, сообщили в Киевской школе экономики.

Поэтому реальная загруженность таких коек к концу прошлой недели составляла около 37%. Однако, две недели подряд темпы роста госпитализации зафиксировались на максимальной отметке весенней волны.

"Сейчас с каждой неделей госпитализация растет на треть, на 34% за последнюю неделю", - сказалГаниченко.