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В Україні збільшується госпіталізація COVID-хворих, зайняті 54% ліжок

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 12:54
В Україні збільшується госпіталізація COVID-хворих, зайняті 54% ліжок Фото: в Україні збільшується госпіталізація COVID-хворих (GettyImages)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Україні збільшується госпіталізація заражених коронавірусом. На кінець минулого тижня завантаженість ліжок з киснем в цілому по країні досягла 54%.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду".

У Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Харківській областях цей показник вже вище 60%. Харків вже почав розгортати лікарні другої хвилі, повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Зараз близько 97% ліжок по країні забезпечені киснем, але не всі пацієнти, яких госпіталізували, потребують кисневої терапії, повідомили в Київській школі економіки.

Тому реальна завантаженість таких ліжок до кінця минулого тижня становила близько 37%. Однак, два тижні поспіль темпи зростання госпіталізації зафіксувалися на максимальній позначці весняної хвилі.

"Зараз з кожним тижнем госпіталізація зростає на третину, на 34% за останній тиждень", - сказав він.

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