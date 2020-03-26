В Украине увеличился средний размер больничных

Фонд социального страхования сообщает, что средний размер выплат по больничным в Украине в феврале 2020 составлял 315 гривен за каждый день лечения, а это на 19,1% больше, чем в феврале 2019-го. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Фонда социального страхования Украины.

Всего за заявлениями-расчетами, которые ведомство получило от работодателей в феврале, Фонд профинансировал более 2,9 млн дней пребывания на больничных на сумму 915,9 млн гривен. Выплаты получили 266 500 застрахованных лиц.

"По итогам февраля 2020 года средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 315 грн за каждый день лечения. Это на 19,1% больше, чем в феврале 2019 года", - информируют в Фонде соцстрахования.

Напомним, на время карантина в Украине действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности. Так, если временная нетрудоспособность вызвана карантином, то помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

Как писало РБК-Украина, работающим украинцам гарантировали выплаты по больничным. В Фонде соцстрахования также рассказали, какие полагаются выплаты в зависимости от страхового стажа.