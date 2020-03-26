В Україні збільшився середній розмір лікарняних

Фонд соціального страхування повідомляє, що середній розмір виплат за лікарняними в Україні в лютому 2020 року становив 315 гривень за кожен день лікування, а це на 19,1% більше, ніж у лютому 2019-го. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Фонду соціального страхування України.

Загалом за заявами-розрахунками, які відомство отримало від роботодавців у лютому, Фонд профінансував понад 2,9 млн днів перебування на лікарняних на суму 915,9 млн гривень. Виплати отримали 266,5 тисяч застрахованих осіб.

"За підсумками лютого 2020 року середній розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду соціального страхування України склав 315 грн за кожен день лікування. Це на 19,1% більше, ніж у лютому 2019 року", - інформують у Фонді соцстрахування.

Нагадаємо, на час карантину в Україні діє особливий порядок видачі листків непрацездатності. Так, якщо тимчасова непрацездатність викликана карантином, то допомога за рахунок Фонду соціального страхування надається з першого дня і за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

Як писало РБК-Україна, працюючим українцям гарантували виплати за лікарняними. У Фонді соцстрахування також розповіли, які покладаються виплати в залежності від страхового стажу.