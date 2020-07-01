В Украине увеличили страховые выплаты медикам

В бюджет Фонда социального страхования Украины на 2020 год добавили 233 тысяч гривен. Кабмин принял решение увеличить предоставление страховых выплат медикам.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Эти средства будут направлены медикам, которые из-за коронавируса получили группу инвалидности. Это будет не менее 300-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Также Фонд сможет выплачивать единовременное пособие членам семей, родителям медицинских работников, смерть которых наступила в результате из-за COVID-19. Это будет не меньше 750-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Напомним, в Украине с начала апреля заболеваемость коронавирусом среди медицинских работников сократилась более чем в два раза.

РБК-Украина писало, что пострадавшим от коронавируса медикам начали выплачивать по 210 тысяч гривен компенсации.