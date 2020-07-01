В Україні збільшили страхові виплати медикам

До бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік додали 233 тисяч гривень. Кабмін прийняв рішення збільшити надання страхових виплат медикам.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Ці кошти будуть спрямовані медикам, які через коронавірус отримали групу інвалідності. Це буде не менше 300-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Також Фонд зможе виплачувати одноразову допомогу членам сімей, батькам медичних працівників, смерть яких настала внаслідок через COVID-19. Це буде не менше 750-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Нагадаємо, в Україні з початку квітня захворюваність коронавірусом серед медичних працівників скоротилася більш ніж у два рази.

Також РБК-Україна писало, що постраждалим від коронавірусу медикам почали виплачувати по 210 тисяч гривень компенсації.