В Україні збільшили штрафи за порушення пожежної безпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Розміри штрафів

Завідомо неправдивий виклик аварійно-рятувального формування, поліції, екстреної медичної допомоги загрожує штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів (850-3400 грн). Зараз діє штраф від 51 до 119 грн.

Крім того, невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб у сфері техногенної та пожежної безпеки, або створення перешкод для їх діяльності планують карати штрафом для посадових осіб та ФОП від 100 до 200 НМДГ. Це 1700-3400 грн.

Те саме діяння, вчинене повторно протягом року, загрожує штрафом посадовим особам та ФОП у розмірі від 200 до 300 таких мінімумів. Це 3400-5100 грн.

Зараз штраф для громадян складає від 8,5 до 119 грн, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.