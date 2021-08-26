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В Украине утвердили новую Стратегию кибербезопасности

Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении новой Стратегии кибербезопасности. Российская Федерация и в дальнейшем является основным источником угроз для Украины в соответствующей сфере.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу официального интернет-представительства президента.

В течение двух следующих месяцев Национальный координационный центр кибербезопасности должен разработать план реализации Стратегии, а органы центральной власти вместе с СБУ и Службой внешней разведки будут обязаны реализовать выполнение плана.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов будет выступать ответственным за выполнение решения СНБО.

Отметим, что обновленная стратегия содержит:

  • рекомендации по развитию национальной системы защиты от киберугроз;
  • перечень вызовов и угроз в сфере кибербезопасности;
  • стратегические и приоритетные цели при обеспечении кибербезопасности;

"Российская Федерация остается одним из основных источников угроз национальной и международной кибербезопасности, активно реализует концепцию информационного противоборства, основанную на сочетании деструктивных действий в киберпространстве и информационно-психологических операций, механизмы которой активно применяются в гибридной войне против Украины", - отмечается в Стратегии кибербезопасности.

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УкраинаВладимир Зеленский