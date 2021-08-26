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В Україні затвердили нову Стратегію кібербезпеки

Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо затвердження нової Стратегії кібербезпеки. Російська Федерація й надалі є основним джерелом загроз для України у відповідній сфері.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу офіційного інтернет-представництва президента.

Протягом двох наступних місяців Національний координаційний центр кібербезпеки повинен розробити план реалізації Стратегії, а органи центральної влади разом з СБУ й Службою зовнішньої розвідки будуть зобов’язані реалізувати виконання плану.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов виступатиме відповідальним за виконання рішення РНБО.

Відзначимо, що оновлена Стратегія містить:

  • рекомендації щодо розвитку національної системи захисту від кіберзагроз;
  • перелік викликів та загроз у сфері кібербезпеки;
  • стратегічні та пріоритетні цілі під час забезпечення кібербезпеки;

"Російська Федерація залишається одним з основних джерел загроз національній та міжнародній кібербезпеці, активно реалізує концепцію інформаційного протиборства, базовану на поєднанні деструктивних дій у кіберпросторі та інформаційно-психологічних операцій, механізми якої активно застосовуються у гібридній війні проти України", - зазначається у Стратегії кібербезпеки.

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УкраїнаВолодимир Зеленський