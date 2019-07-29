В Украине утонули более полусотни человек за неделю

В Украине за прошедшую неделю - с 22 по 28 июля - утонул 51 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Указано, что с начала недели зарегистрировано 2 тыс. 642 чрезвычайных события. В результате принятых мер спасен 51 человек.

"В течение недели на водных объектах погиб 51 человек... Ликвидированы 2 тыс. 227 пожаров, спасены на пожарах 12 человек и не допущено уничтожение огнем 448 зданий и 41 ед. техники. На пожарах погибли 19 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 116 тыс. грн", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, в течение недели пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 265 выездов, в ходе которых обнаружили и уничтожили 915 взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 по 4 июля на водоемах страны погибли 22 человека. В ГСЧС подчеркивали, что несчастные случаи происходят из-за несоблюдения элементарных правил поведения.

Как писало РБК-Украина ранее, в течение июня на водоемах погибли более 300 человек. По данным спасателей, среди погибших 42 ребенка. Кроме того, спасателям удалось спасти 10 детей.

Добавим также, в Украине за один день, 24 июня, утонули четыре ребенка. Сообщалось, что самые младшие погибшие - трехлетняя девочка и ребенок 2017 года рождения.