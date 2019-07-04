ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

С начала июля на водоемах Украины погибли более 20 человек

Новости » Происшествия    04.07.2019 - 11:20
С начала июля на водоемах Украины погибли более 20 человек
Иллюстративное фото (facebook.com informator.dp.ua)

С начала года на водоемах погиб 671 человек

С начала недели, с 1 по 4 июля, на водоемах страны погибли 22 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации ГСЧС, несчастные случаи происходят из-за несоблюдения элементарных правил поведения.

"С начала недели с 1 по 4 июля, на водоемах страны погибли 22 человека во время отдыха", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что с начала года на водоемах страны уже утонул 671 человек, из которых 72 - дети. При этом спасено 239 человек, в том числе 33 ребенка.

В ГСЧС рекомендуют отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах и не нырять в незнакомых местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не заходить в воду во время штормовых предупреждений.

Ранее сообщалось, что в Украине за день, 24 июня, утонули четверо детей. Самые младшие погибшие - трехлетняя девочка и ребенок 2017 года рождения.

Как сообщало РБК-Украина, в течение двух дней - 22 и 23 июня утонули на водоемах страны сразу 42 украинца. Среди погибших - трое детей.

 

 

С начала июня на водоемах погибли более 300 человек Сегодня в Украине преимущественно без осадков, температура до +27
Новости Украины водоемыГСЧС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь