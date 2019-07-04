С начала июля на водоемах Украины погибли более 20 человек

Иллюстративное фото (facebook.com informator.dp.ua)

С начала года на водоемах погиб 671 человек

С начала недели, с 1 по 4 июля, на водоемах страны погибли 22 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации ГСЧС, несчастные случаи происходят из-за несоблюдения элементарных правил поведения.

"С начала недели с 1 по 4 июля, на водоемах страны погибли 22 человека во время отдыха", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что с начала года на водоемах страны уже утонул 671 человек, из которых 72 - дети. При этом спасено 239 человек, в том числе 33 ребенка.

В ГСЧС рекомендуют отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах и не нырять в незнакомых местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не заходить в воду во время штормовых предупреждений.

Ранее сообщалось, что в Украине за день, 24 июня, утонули четверо детей. Самые младшие погибшие - трехлетняя девочка и ребенок 2017 года рождения.

Как сообщало РБК-Украина, в течение двух дней - 22 и 23 июня утонули на водоемах страны сразу 42 украинца. Среди погибших - трое детей.