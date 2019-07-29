В Україні потонуло понад півсотні людей за тиждень

В Україні за минулий тиждень - з 22 по 28 липня - потонула 51 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Вказано, що від початку тижня зареєстровано 2 тис. 642 надзвичайні події. У результаті вжитих заходів врятовано 51 особу.

"Протягом тижня на водних об’єктах загинула 51 особа… Ліквідовано 2 тис. 227 пожеж, врятовано на пожежах 12 осіб та не допущено знищення вогнем 448 будівель і 41 од. техніки. На пожежах загинула 19 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн. 116 тис. грн", - сказано у повідомленні ДСНС.

Крім того, впродовж тижня піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 265 виїздів, у ході яких виявили та знищили 915 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 по 4 липня на водоймах країни загинули 22 людини. У ДСНС підкреслювали, що нещасні випадки відбуваються через недотримання елементарних правил поведінки.

Як писало РБК-Україна раніше, протягом червня на водоймах загинули понад 300 осіб. За даними рятувальників, серед загиблих 42 дитини. Крім того, рятувальникам вдалося врятувати 10 дітей.

Додамо також, в Україні за один день, 24 червня, потонули чотири дитини. Повідомлялося, що наймолодші загиблі - трирічна дівчинка і дитина 2017 року народження.