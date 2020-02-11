В Украине усовершенствуют законодательство по защите детей от насилия, - Кулеба

Фото: Николай Кулеба (РБК-Украина)

По словам Кулебы, 85% родителей не знают, куда им обратиться, когда их дети испытывают проблем в Интернете

В Украине урегулируют соответствующие нормы в законодательстве и усовершенствуют законодательство по защите детей от насилия. Об этом сообщил Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 85% родителей не знают, куда им обратиться, когда их дети испытывают проблемы в Интернете.

"Или родители встречаются с видео, которое изображает детское сексуальное насилие. Около 3 тысяч человек каждый день в Украине распространяют такой контент. Тысячи преступников продолжают использовать малолетних детей, как порно-объекты. Со своей стороны мы завтра будем проводить круглый стол в парламенте, и будем это обсуждать, пытаться усовершенствовать законодательство и урегулировать соответствующие нормы в законодательстве", - заявил Кулеба.

Ранее сообщалось, что Офис генерального начал работу над полной перезагрузкой системы защиты прав ребенка.

По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мемедова, на данный момент уже полностью реформирован соответствующее управление ОГП, а также расширены его полномочия.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде усилить социальные гарантии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые находятся под опекой или попечительством, приняв законопроект №2494 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".