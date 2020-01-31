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Офис генпрокурора планирует полную перезагрузку системы защиты прав ребенка

Новости » Общество     31.01.2020 - 17:27
Офис генпрокурора планирует полную перезагрузку системы защиты прав ребенка
Фото: Гюндуз Мамедов (УНИАН)

ОГП планирует создать специализированный институт судей, следователей, прокуроров и адвокатов

Офис генерального начал работу над полной перезагрузкой системы защиты прав ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мемедова, на данный момент уже полностью реформировано соответствующее управление ОГП, а также расширены его полномочия.

"Сейчас Офис работает над полной перезагрузкой системы защиты прав ребенка: от разработки стратегии с использованием лучших мировых практик и роли прокуратуры в этих процессах к реализации пилотных проектов по медиации и превенции", - отметили в ОГП.

Также в Офисе генпрокурора отметили на необходимости создания специализированного института: судей, следователей, прокуроров и адвокатов.

В ближайшее время планируется реализация пилотного проекта в Киеве и Киевской области, по принципу американского Children's Justice Centre.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховная рада одобрила комплекс мер по улучшению положения детей в Украине. Законопроект "О состоянии социальной защиты детей и неотложных мерах, направленных на защиту прав ребенка в Украине" поддержал 351 нардеп.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде усилить социальные гарантии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые находятся под опекой или попечительством, приняв законопроект №2494 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

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