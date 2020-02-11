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В Україні удосконалять законодавство щодо захисту дітей від насильства, - Кулеба

Новини » Суспільство     11.02.2020 - 15:10
В Україні удосконалять законодавство щодо захисту дітей від насильства, - Кулеба
Фото: Микола Кулеба (РБК-Україна)

За словами Кулеби, 85% батьків не знають, куди їм звернутись, коли їх діти зазнають проблем в Інтернеті

В Україні врегулюють відповідні норми в законодавстві і вдосконалять законодавство щодо захисту дітей від насильства. Про це повідомив Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, 85% батьків не знають, куди їм звернутись, коли їх діти зазнають проблем в Інтернеті.

"Або батьки зустрічаються з відео, яке зображує дитяче сексуальне насильство. Близько 3 тисяч осіб кожного дня в Україні розповсюджують такий контент. Тисячі злочинців продовжують використовувати малолітніх дітей, як порно-об’єкти. Зі свого боку ми завтра будемо проводити круглий стіл в парламенті, будемо обговорювати це, намагатись вдосконалити законодавство і врегулювати відповідні норми в законодавстві", - заявив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Офіс генерального почав роботу над повною перезавантаженням системи захисту прав дитини.

За словами заступника генпрокурора Гюндуза Мемедова, на даний момент вже повністю реформовано відповідне управління ОГП, а також розширено його повноваження.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді посилити соціальні гарантії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою чи піклуванням, прийнявши законопроект №2494 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України".

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