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В Украине усовершенствуют предоставление е-услуг. Подписан закон: что он предлагает

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по совершенствованию предоставления электронных публичных услуг. Документ вносит изменения в определение принципа их использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования предоставления публичных (электронных публичных) услуг" № 1767-ІХ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Верховная Рада приняла документ 22 сентября 2021. Он вносит изменения в определение принципа предоставления электронной публичной услуги по умолчанию.

В частности, закон определяет, что этот принцип не может применяться в следующих случаях:

  • при государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также обременений таких прав;
  • актов гражданского состояния граждан, юридических лиц и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, и физических лиц - предпринимателей;
  • при государственной регистрации религиозных организаций и их подразделений, профсоюзов, организаций работодателей;
  • обособленных подразделений иностранных неправительственных организаций, представительств, филиалов иностранных благотворительных организаций, символики общественных формирований и печатных СМИ и информационных агентств;
  • для регистрации уставов территориальных общин, в том числе - городов Киева и Севастополя;
  • при регистрации уставов Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук;
  • для процедур восстановления платежеспособности должника - юридического лица или признании его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физлица, исполнительного производства и принудительного исполнения судебных решений и решений других органов (должностных лиц).

В то же время законом предусмотрено, что перечень случаев, в которых субъект предоставления электронных публичных услуг может оказывать электронные публичные услуги по умолчанию. Их устанавливает Кабинет министров Украины.

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