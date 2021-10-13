В Україні вдосконалять надання е-послуг. Підписано закон: що він пропонує

"Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг" № 1767-ІХ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Верховна Рада прийняла документ 22 вересня 2021 року. Він вносить зміни у визначення принципу надання Електронної публічної послуги за замовчуванням.
Зокрема, закон визначає, що цей принцип не може застосовуватися в наступних випадках:
при державній реєстрації прав на нерухоме майно, а також обтяжень таких прав;
актів цивільного стану громадян, юридичних осіб та громадських формувань, які не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців;
при державній реєстрації релігійних організацій та їх підрозділів, профспілок, організацій роботодавців;
відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, символіки громадських формувань та друкованих ЗМІ та інформаційних агентств;
для реєстрації статутів територіальних громад, у тому числі - міст Києва та Севастополя;
при реєстрації статутів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук;
для процедур відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізособи, виконавчого провадження та примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).
Водночас законом передбачено, що перелік випадків, у яких суб'єкт надання електронних публічних послуг може надавати електронні публічні послуги за замовчуванням. Їх встановлює Кабінет міністрів України.