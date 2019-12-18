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В Украине усовершенствовали порядок предоставления гражданства беженцам из РФ      

Новости » Политика     18.12.2019 - 12:41
В Украине усовершенствовали порядок предоставления гражданства беженцам из РФ      
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Порядок позволит предоставлять гражданство осужденным по политическим мотивам

Кабинет министров на заседании 18 января усовершенствовал процедуру предоставления гражданства беженцам из Российской Федерации и защитникам Украины. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, правительство усовершенствовало порядок предоставления гражданства Украины лицам, которые подверглись политическим преследованиям за защиту Украины, ее территориальной целостности и суверенитета.

"Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины и одновременно не допустить предоставления гражданства лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления по другим, кроме политических, основаниям", - сообщил Гончарук.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который позволит упростить получение гражданства военным и беженцам из России. Также данным проектом предлагается освободить определенные категории от отказа от другого гражданства при вступлении в украинское.

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