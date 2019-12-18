ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні вдосконалили порядок надання громадянства біженцям з РФ

Новини » Політика     18.12.2019 - 12:41
В Україні вдосконалили порядок надання громадянства біженцям з РФ
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Порядок дозволить надавати громадянство засудженим з політичних мотивів

Кабінет міністрів на засіданні 18 січня удосконалив процедуру надання громадянства біженцям з Російської Федерації і захисникам України. Про це Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, уряд удосконалив порядок надання громадянства України особам, які зазнали політичних переслідувань за захист України, її територіальної цілісності і суверенітету.

"Новий порядок дозволяє визначити громадян, які засуджені з політичних мотивів на території своєї держави за підтримку України і одночасно не допустити надання громадянства особам, засудженим за тяжкі і особливо тяжкі злочини з інших, крім політичних, підстав", - повідомив Гончарук.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект, який дозволить спростити отримання громадянства військовим і біженцям з Росії. Також даним проектом пропонується звільнити певні категорії від відмови від іншого громадянства при набутті українського.

Кабмін спрямував понад 300 млн гривень на зарплати шахтарям Кабмін посилив відповідальність за неправдиве мінування
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниРосійська Федераціягражданство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся