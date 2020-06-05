Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине усилят контроль за пассажирскими перевозками. По его словам, усиление инициирует Кабинет министров.

Об этом он сказал в ходе отчета во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает РБК-Украина.

"Мы с членами Кабмина, премьер-министром инициировали вопрос усиления контроля за соблюдением правил пассажирских перевозок и правил лицензирования. Необходимо сделать их прозрачными, а контроль жестким, чтобы не было черных денег, которые могли бы финансировать криминал", - заявил глава МВД.

Подчеркнем, по мнению министра, перестрелка стала следствием коррупции в сфере госконтроля по выдаче разрешений на транспортные перевозки в Киевской области.

Напомним, полицейские провели обыски по месту жительства участников и возможного соорганизатора вооруженного конфликта в Броварах, в результате чего изъяли арсенал оружия.

Как писало РБК-Украина, в Киеве у здания Рады проходит массовая акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.