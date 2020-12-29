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В Украине усиливают борьбу против рыбного браконьерства

Автор: Юлия Струк

Государственная экологическая инспекция усилит борьбу против рыбного браконьерства. Ведомство получит дополнительные механизмы, чтобы привлекать к ответственности.

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Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

"Благодаря сотрудничеству оперативных управлений Госэкоинспекции и Госрыбагентства, ГЭИ получит дополнительные механизмы, чтобы привлекать к ответственности рыбаков-браконьеров", - указано в сообщении.

План совместных мероприятий на следующий год предусматривает:

  • обмен информацией о фактах нарушений экологического законодательства в сфере водных биоресурсов и начисленные за это убытки; полученные от Госрыбагентства цифры необходимы инспекции для расчета полной суммы ущерба, причиненного окружающей среде в результате нарушения;
  • совместные меры контроля, чтобы выявлять факты браконьерства на краснокнижные виды водных животных или несоблюдение правил вылова рыбы;
  • организация и проведение превентивных мер, чтобы предотвращать правонарушения в этой сфере.

В инспекции убеждены, что реализация этого плана позволит выявлять большее количество случаев браконьерства, а начисленные инспекцией убытки можно будет дополнить на основе данных о нарушениях, выявленных Госрыбагентством.

Напомним, Украина использует опыт Европы в борьбе с преступлениями против дикой природы.

Как писало РБК-Украина, Госэкоинспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса и разработки карьеров с помощью аэрокосмической съемки.

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