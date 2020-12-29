В Україні посилюють боротьбу проти рибного браконьєрства

Державна екологічна інспекція посилить боротьбу проти рибного браконьєрства. Відомство отримає додаткові механізми, щоб притягувати до відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба інспекції.

"Завдяки співпраці оперативних управлінь Держекоінспекції та Держрибагентства, ДЕІ отримає додаткові механізми, щоб притягувати до відповідальності рибалок-браконьєрів", - вказано у повідомленні.

План спільних заходів на наступний рік передбачає:

обмін інформацією про факти порушень екологічного законодавства у сфері водних біоресурсів та нараховані за це збитки; отримані від Держрибагентства цифри необхідні інспекції для розрахунку повної суми шкоди, завданої довкіллю внаслідок порушення;

спільні заходи контролю, щоб виявляти факти браконьєрства на червонокнижні види водних тварин або недотримання правил вилову риби;

організація та проведення превентивних заходів, щоб запобігати правопорушенням у цій сфері.

В інспекції переконані, що реалізація цього плану дасть змогу виявляти більшу кількість випадків браконьєрства, а нараховані інспекцією збитки можна буде доповнити на основі даних про порушення, виявлених Держрибагентством.

Нагадаємо, Україна використає досвід Європи у боротьбі зі злочинами проти дикої природи.

Як писало РБК-Україна, Держекоінспекція буде відслідковувати незаконні вирубки лісу та розробки кар’єрів за допомогою аерокосмічної зйомки.