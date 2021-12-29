Нападение на генконсульство РФ во Львове: подозреваемого задержали

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что во Львове задержали злоумышленника, который совершил нападение на консульство России. В частности, в ночь на 24 декабря мужчина бросил в ограждение представительства "коктейль Молотова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Из последних провокаций, это бутылка с зажигательной смесью, которую бросили в российское консульство в городе Львов. Недавно было задержано лицо, совершившее это преступление", - заявил министр.

Он также добавил, что сейчас ведутся следственные действия с задержанными, а также людьми, которые могут быть заказчиками нападения.