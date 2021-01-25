В Украине урегулируют особенности парламентской службы: комитет одобрил закон

В Украине урегулируют особенности парламентской службы. Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Раде принять за основу соответствующий законопроект №4530.
Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады
"Комитет 20 голосами "за" принял решение включить в повестку дня сессии и рекомендовать Верховной раде принять за основу законопроект №4530, а законопроект №4530-1 - отклонить", - указано в сообщении.
Документ определяет общие принципы деятельности парламентской службы. Вводится понятие парламентской службы; принципы деятельности парламентских служащих; должности парламентской службы и тому подобное.
Предлагается определить такие составляющие системы управления парламентской службой: Верховная рада, председатель ВР, комитеты Рады, главы комитетов, руководитель Аппарата, комиссия по отбору парламентских государственных служащих категории "А", комиссия по отбору парламентских государственных служащих категорий "Б" и "В", служба управления персоналом аппарата.
Определяются полномочия каждого субъекта управления парламентской службы.
К претендентам на должности парламентской государственной службы определены общие и специальные требования. А именно прописан круг субъектов, которые определяют специальные требования, по сравнению с законом:
В законе определены и особенности дисциплинарной ответственности парламентских госслужащих, а также прекращение парламентской госслужбы и гарантии прав парламентских госслужащих после прекращения службы.
Напомним, на этой неделе состоятся первые пленарные заседания Верховной рады в этом году. Нардепы среди прочего планируют рассмотреть и законопроект о парламентской службе.